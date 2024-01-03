اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يناير 2024 02:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يستعرض مع رئيس وزراء اليونان جهود مصر لوقف إطلاق النار بغزة

الأربعاء، 03 يناير 2024 02:04 م
الرئيس السيسى يستعرض مع رئيس وزراء اليونان جهود مصر لوقف إطلاق النار بغزة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس متسوتاكيس".
 
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء اليوناني أكد خلال الاتصال تطلع بلاده لمواصلة تعزيز وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين خلال الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس، في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين الشعبين الصديقين، مع الحرص على مواصلة التشاور وتنسيق المواقف إزاء التطورات المُتلاحقة بمنطقتي شرق المتوسط والشرق الأوسط. 
 
ومن جانبه، أشاد الرئيس بالطابع الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين، مؤكداً حرص مصر على الاستمرار في دفع العلاقات إلى آفاق أرحب، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع قبرص.
 
كما تناول الاتصال الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، مشدداً على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف معاناة الشعب الفلسطيني وإنقاذه من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، 
 
ومن جانبه،  أكد رئيس الوزراء اليوناني تقدير بلاده للدور المصري في الدفع نحو التهدئة، وقد اتفق الزعيمان على استمرار التشاور والتنسيق للعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في الإقليم.






السيسي

الزئيس السيسي

اليونان

العلاقات المصرية اليونانية

رئيس وزراء اليونان

غزة

فلسطين

عاجل



الموضوعات المتعلقة

مصدر مصرى مسئول: حال عدم وساطة مصر فى غزة قد تزداد حدة الأزمة

الأربعاء، 03 يناير 2024 01:54 م

وسائل إعلام إيرانية: انفجار خارج مرقد قاسم سليماني فى كرمان

الأربعاء، 03 يناير 2024 01:50 م

شبورة كثيفة غدا وطقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

الأربعاء، 03 يناير 2024 01:35 م

رئيس الوزراء: الحكومة لا تتدخل فى تحديد الأسعار

الأربعاء، 03 يناير 2024 01:30 م

رئيس الوزراء يهنئ جميع المواطنين الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد

الأربعاء، 03 يناير 2024 01:27 م

حلم المواطنة والوحدة الوطنية يصبح واقعاً يعيشه المصريون.. إنفوجراف

الأربعاء، 03 يناير 2024 01:22 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة