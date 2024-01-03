اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يناير 2024 05:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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البرلمان العربي يرفض التدخلات في شئون الصومال.. ويؤكد ضرورة احترام سيادته

الأربعاء، 03 يناير 2024 04:18 م
البرلمان العربي يرفض التدخلات في شئون الصومال.. ويؤكد ضرورة احترام سيادته رئيس البرلمان العربى عادل العسومى
بيشوى رمزى

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أكد البرلمان العربي على رفضه التام لأية محاولات لانتهاك سيادة واستقلال ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية، مطالباً إثيوبيا بالالتزام بقواعد ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
 
وأكد البرلمان العربي أن أمن واستقرار الصومال واحترام سيادتها هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشدداً على دعم البرلمان العربي لجمهورية الصومال الفيدرالية فيما تتخذه من إجراءات قانونية للحفاظ على استقرارها وسيادتها الوطنية على كامل أراضيها.






البرلمان العربي

عادل العسومي

الصومال

سيادة الصومال




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