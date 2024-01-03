اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يناير 2024 10:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الاتحاد الأوروبي يضيف أكبر شركة روسية لإنتاج الألماس لقائمة العقوبات

الأربعاء، 03 يناير 2024 09:15 م
الاتحاد الأوروبي يضيف أكبر شركة روسية لإنتاج الألماس لقائمة العقوبات الاتحاد الأوروبى
وكالات

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قال الاتحاد الأوروبي الأربعاء، إنه أضاف شركة ألروسا الروسية، أكبر منتج للألماس في العالم، وكذلك رئيسها التنفيذي بافيل ألكسيفيتش مارينيتشيف إلى قائمة عقوباته.

وذكر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على منصة "إكس": "تماشياً مع حظر الألماس الذي فرضناه مع الحزمة الثانية عشرة من العقوبات، يدرج الاتحاد الأوروبي اليوم شركة ألروسا، أكبر شركة لاستخراج الألماس في العالم، ورئيسها التنفيذي (للقائمة)".

وجرى تطبيق حظر الألماس الذي فرضه الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع مجموعة الدول السبع الكبرى التي أعلنت حظراً مماثلاً في ديسمبر.

ولم ترد شركة ألروسا على طلب للتعليق.

 
 

 







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شركة الروسا الروسية

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