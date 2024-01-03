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ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 22 ألفا و313 شهيدا

الأربعاء، 03 يناير 2024 12:12 م
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 22 ألفا و313 شهيدا شهداء غزة
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 22 ألفا و313 شهيدا، إضافة إلى 57 ألفا و296 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

 

وقالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 128 شهيدا، إضافة إلى 261 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

كانت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، قالت إن الأوضاع في تصاعد وتوتر وغليان في الضفة الغربية بعد عملية الاغتيال التي حدثت في بيروت لصاح العاروري.
 
 
وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن الإضراب والحداد الشامل على روح العاروري جراء ما حدث في بيروت وراح ضحيتها 7 فلسطينيين الذين كانوا بالقرب من العاروري، مشيرة إلى أن الإضراب شل جميع مناحي الحياة.
 
 
وتابعت أن ذلك جاء تنديدا بمجازر الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، موضحة أن ما يحدث الآن في مدينة طولكرم من قصف وطائرات مسيرة تستهدف مواقعا بمخيم نور شمس واعتقال للفلسطينيين وتخريب للبنية التحتية، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت عددا من المنازل في قلقيلية وفتشت ومعاقبة الأهالي واعتقال عدد من الفلسطينيين.






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