ارتفاع أعداد قتلى انفجار كرمان الإيرانية لـ103 والقضاء يتوعد مرتكبيها.. صور

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

ارتفع أعداد قتلى حادث مدينة كرمان الإيرانية إلى 103 قتيل و 171 مصاب خلال تفجيرين استهدفا الشوارع القريبة من مدفن قائد فيلق القدس السابق قاسم سليمانى والذى تمر ذكرى اغتياله اليوم، الأربعاء، بحسب وكالة أنباء تسنيم الإيرانية.

فيما توعد رئيس السلطة القضائية مركتبى الحادث، وقال غلام حسين محسن ايجي "على السلطات القضائية المختصة، سواء في محافظة كرمان أو في المناطق الأخرى المتواحد بها هؤلاءالإرهابيين المتورطين في هذا الحادث، ملزمة ببذل قصارى جهدها للقبض عليهم".

وبحسب وكالة تسنيم، تم تفجير حقيبتين مفخختين لدى بوابة طريق "كلزار الشهداء" ويبدو أنه تم تفجيرهما عن بعد عبر الريموت كنترول.

وكان وصف نائب محافظ كرمان الحادث الذى وقع قرب الطريق المؤدي إلى مقبرة كرمان المدفون فيها قاسم سليماني في المحافظة و بالقرب من مسجد صاحب الزمان بالارهابى قائلا "الحادث ناجم عن هجوم إرهابي وليس حادثاً عرضياً كما تداول"

وبحسب العلاقات العامة بإدارة الطوارئ في إيران وقع حادث انفجار في نفق "كنبد جبليه"، وأضاف: بعد دقائق من هذا الحادث وقع انفجار ثان في بوابة "قلي بيك".