إطلاق نار على إمام مسجد فى ولاية نيوجيرسى الأمريكية

قال مسؤول بمدينة نيوارك بولاية نيوجيرسي الأمريكية، إن إمام أحد المساجد تعرض إلى إطلاق نار صباح الأربعاء، خارج المسجد، وأنه أصيب إصابة بالغة.

وقال مدير السلامة العامة في نيوارك فريتز فرايج لشبكة "إن بي سي نيوز"، إن إطلاق النار وقع في 6:15 صباحاً.