اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يناير 2024 07:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

إطلاق نار على إمام مسجد فى ولاية نيوجيرسى الأمريكية

الأربعاء، 03 يناير 2024 06:40 م
إطلاق نار على إمام مسجد فى ولاية نيوجيرسى الأمريكية الشرطة الأمريكية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسؤول بمدينة نيوارك بولاية نيوجيرسي الأمريكية، إن إمام أحد المساجد تعرض إلى إطلاق نار صباح الأربعاء، خارج المسجد، وأنه أصيب إصابة بالغة.

وقال مدير السلامة العامة في نيوارك فريتز فرايج لشبكة "إن بي سي نيوز"، إن إطلاق النار وقع في 6:15 صباحاً.

 
 

 







أمريكا

إطلاق نار

نيوجيرسي

إطلاق نار على إمام مسجد




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة