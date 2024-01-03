اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إضراب شامل فى الضفة الغربية تنديداً باغتيال العارورى

الأربعاء، 03 يناير 2024 10:11 ص
إضراب شامل فى الضفة الغربية تنديداً باغتيال العارورى صالح العارورى
وكالات

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قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، الأربعاء، إن إضراباً شاملاً عمّ محافظات الضفة الغربية، الأربعاء، تنديداً باغتيال القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري.

وشلّ الإضراب، الذي دعت إليه حركة فتح، والقوى الوطنية والإسلامية مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك، والمحلات التجارية.

وفي مدينة القدس المحتلة، اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. 
 
وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية. 
 
ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول إليه.






إضراب

صالح العاروري

حماس

فلسطين

الضفة الغربية




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