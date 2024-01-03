اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص نتيجة تصادم 3سيارات على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى

الأربعاء، 03 يناير 2024 09:15 م
إصابة 4 أشخاص نتيجة تصادم 3سيارات على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى جانب من الحادث
الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

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أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم 3 سيارات على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى فى الكيلو 76، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم، كما تم رفع السيارات من على الطريق بمعرفة الأجهزة التنفيذية والأمنية ورجال المرور بالإسماعيلية. 

 

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم 3 سيارات بالكيلو 76 طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى. 
 
على الفور انتقلت الاجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى اسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث. 
 
تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا. 
 
 
كما قامت معدات مركز ومدينة التل الكبير بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية وضباط المرور من رفع السيارات وحمولاتها  على جانب  الطريق .
 
 
جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين. 
 
جانب من موقع الحادث (1)
جانب من موقع الحادث

جانب من موقع الحادث (5)
جانب من موقع الحادث 

جانب من موقع الحادث (4)
جانب من موقع الحادث 

جانب من موقع الحادث (2)
جانب من موقع الحادث 

جانب من موقع الحادث (3)
جانب من موقع الحادث 

جانب من الحادث (1)
جانب من الحادث 

 







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