اليوم السابع
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إزالة 145 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية خلال حملات فى المنيا

الأربعاء، 03 يناير 2024 01:09 م
إزالة 145 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية خلال حملات فى المنيا ازالة التعديات
المنيا-حسن عبد الغفار

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أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا التعاون المستمر بين أجهزة الدولة للتصدى للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء فى جميع مراكز المحافظة.

واستعرض المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية فى تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 145 حالة تعدٍ منها 97 حالة تعدٍ فى بنى مزار بقرى (الحسينية- صندفا - أبوجرج) وحى غرب المدينة، و19 حالة تعد بقريتي ( برندوها – منبال) وحي غرب وجنوب مدينة مطاى، وفى مراكز ( سمالوط والمنيا وملوى)، وتمت إزالة 29 حالة تعد بالبناء المخالف منها 7 حالات تعد بشوارع وأحياء الرئيسية بمركز ومدينة سمالوط، إلى جانب إزالة 15 حالة تعد على أرض زراعية بمركز المنيا بقرى (نزلة حسين ـ طوخ الخيل - دمشير - تله - البرجاية - بني محمد سلطان)، وفى مركز ملوى تمت إزالة 7 حالات بقرى ( ابشادات – المعصرة ) والأحياء الرئيسية بالمدينة، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.






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