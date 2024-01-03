إحالة المسؤولين عن امتحان التربية الفنية فى الفيوم للتحقيق

الفيوم رباب الجالي

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إحالة المسؤولين عن وضع امتحان التربية الفنية للصف الأول الإعدادى إلى التحقيق، وذلك بعد ارتكابهم خطأ بكتابة أن هرم سقارة تابع لمحافظة الفيوم، وهو يتبع محافظة الجيزة وذلك سؤال التعبير الفنى، والذى قال إن هرم سقار أحد أبرز الأماكن السياحية بمحافظة الفيوم، مُطالبًا الطلاب بالتعبير بالرسم فى تكوين فنى مترابط عن الهرم.

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، إنه تقرر إحالة المسؤولين عن هذا الخطأ للتحقيق، وصدر قرارًا بمراعاة التصحيح فى هذه الجزئية.

وكانت جاءت الفقرة التى تضمنت الخطأ كالآتي: «تشتهر محافظة الفيوم بالأماكن السياحية التى تميزها عن غيرها من محافظات مصر، حيث يوجد بها هرم سقارة المدرج، والسواقى، ووادى الريان ذات الطبيعة الساحر، وبحيرة قارون، والمراكب الشراعية، والقرى الريفية، حيث المساحات الخضراء والنخيل وأبراج الحمام، ويأتى إليها السياح من كل مكان لمشاهدة هذه الأماكن والتمتع بهذه المناظر الخلابة فى جو يملؤه البهجة».

وجاء السؤال، عبر بالرسم فى تكوين فنى مترابط مؤكدًأ على حركة الأشخاص مستخدمًا الألوان المناسبة.