أجواء شهر كيهك فى الإسكندرية.. شمس ساطعة وطقس دافئ.. فيديو

الإسكندرية جاكلين منير

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من محافظة الإسكندرية ، حيث شهدت الإسكندرية اليوم ، طقس شتوى دافئ ، خاصة فى شهر كيهك ، احد أشهر السنة المعروفة بالبرودة و الأمطار .

وانتهت بالإسكندرية نوة " رأس السنة" التى ضربت الإسكندرية بأمطار خفيفة و متوسطة و غزيرة أحيانا ، و استمرت على الإسكندرية 3 أيام ، و شهدت الإسكندرية سطوع للشمس و هدوء حركة أمواج البحر مع نشاط محدود فى حركة الرياح، وسجلت الإسكندرية اليوم، 21 درجة فى العظمى و 12 درجة فى الصغرى، لتشهد الإسكندرية بدء انخفاض درجات الخرارة ليلا لتصل الى حد البرودة القارسة.

يذكر أن السنوات العشر الأخيرة، بدأت تطرأ ظاهرة التتغيرات المناخية على الإسكندرية، وهى تغييرات ملحوظة فى معظم دول العالم، ولكن الإسكندرية هى الأكثر تأثرا بتلك الظاهرة بين محافظات مصر، حيث شهدت الإسكندرية تغييرات فى مواعيد النوات المعتادة منذ سنوات عديدة، فتغيرت تلك المواعيد فقد تأتى النوة متقدمة عن موعدها أو متأخرة لعدة أيام، كذلك اختلفت الظواهر الجوية المصاحبة لتلك النوات سواء من حيث كثافة كمية الأمطار المعتادة فى تلك النوه أو الرياح وانخفاض درجات الحرارة، حيث شهد شتاء العام الماضى، برودة شديدة فى معظم أيام النوات وانخفاض كبير فى درجات الحرارة لم تشهده الإسكندرية منذ سنوات، واستمرت النوات وحالة التقلبات الجوية مستمرة حتى أواخر شهر مارس، حيث استمرت النوات الشتوية والأمطار حتى بداية فصل الربيع.