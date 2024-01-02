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6 فئات مستهدفة بلقاح الأنفلونزا الموسمية.. الأطفال حتى 5 سنوات الأبرز

الثلاثاء، 02 يناير 2024 10:47 ص
6 فئات مستهدفة بلقاح الأنفلونزا الموسمية.. الأطفال حتى 5 سنوات الأبرز لقاح الانفلونزا الموسميه - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفئات المستهدفة بلقاح الأنفلونزا الموسمية والتى تضمنت: 
 
١- الأطفال خلال السنين الخمسة الأولى من العمر.
٢- كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 65 سنه.
٣- أصحاب الأمراض المزمنة كالسكر و القلب و أمراض الصدر والكبد والكلى.
٤- أصحاب المناعة الضعيفة نتيجة بعض الأمراض أو الأدوية المثبته لجهاز المناعة و من خضعوا لعمليات إستئصال الطحال أو زرع الأعضاء كالقوقعة. 
٥- السيدات الحوامل. خاصة في الثلثين الثاني والثالث وحتي اسبوعين بعد الولاده 
٦- العاملين بالمجال الصحي.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاحات الأنفلونزا تحمى من فيروسات الأنفلونزا، وهى عبارة عن حقنة تُعطى بإبرة فى الذراع.
 
وتابع الدكتور مصطفى محمدى رئيس المركز القومى للتطعيمات بفاكسير : ينشط المصل الجهاز المناعى لإنتاج الأجسام المضادة ضد المرض، ولكنه لا يوفر الحماية الكاملة مثل باقى التطعيمات، بل يقلل حدة الإصابة، وعدد مرات الإصابة بالأنفلونزا.
 
 
 






الصحة

الانفلونزا

لقاح الانفلونزا

كبار السن

أصحاب الامراض المزمنه



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