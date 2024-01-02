4 محافظات يابانية متضررة من الزلزال تطلب دعما ماليا لجهود الانقاذ

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قدمت 4 محافظات يابانية تضررت بشدة جراء الزلزال القوي الذي ضرب وسط البلاد أمس الاثنين طلبا للحصول على دعم مالي حكومي من أجل جهود الانقاذ والتعافي.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء أن محافظات "إيشيكاوا ونيجاتا وتوياما وفوكوي" طلبت دعما من أجل 47 بلدية بموجب قانون الإغاثة في حالة الكوارث، مضيفة أن الطلب يعني أن تتشارك الحكومة والمحافظات تكلفة توفير الدعم الفوري لضحايا الزلزال.



وأشارت الشبكة اليابانية إلى أن هذا يشمل تكلفة انقاذ العالقين تحت أنقاض المباني المدمرة وتجهيز الملاجئ وتوفير الضروريات اليومية وإصلاح المنازل المتضررة. وقد تتحمل الحكومة ما بين 50 إلى 90% من هذه النفقات.



كان زلزالا بلغت شدته 7.6 درجة على مقياس ريختر قد دمر أجزاءً من وسط اليابان في أول أيام العام الجديد؛ ما أسفر عن مقتل 48 شخصا في محافظة "إيشيكاوا"، ومن المرجح أن ترتفع حصيلة الضحايا بالمحافظة في ظل تواصل جهود الانقاذ.



وألغت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية التحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) بطول ساحل بحر اليابان التي كانت قد أصدرتها في أعقاب الزلزال. فيما حذر مسؤولو الأرصاد من احتمالية حدوث زلزال آخر مماثل في القوة خلال هذا الاسبوع؛ خاصة في غضون اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة.



من جهتهم، صرح مسؤولون بمدينة "واجيما" الكائنة في محافظة "إيشيكاوا" بأن 25 منزلا دمروا، وشوهد رجال الإطفاء وهم يستخدمون المناشير الآلية للوصول إلى المنازل المدمرة لتحرير الأشخاص العالقين بداخلها... وتسببت حرائق نجمت عن وقوع الزلزال في تدمير 200 منزل في مدينة "واجيما".