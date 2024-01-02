وصول 50 شاحنة مساعدات من بيت الزكاة والصدقات لمعبر رفح تمهيدا لدخول غزة

كتب لؤى على

دخلت القافلة الرابعة لبيت الزكاة والصدقات المصري، صباح اليوم الثلاثاء، إلى معبر رفح البري تمهيدًا لدخولها قطاع غزة، مكونة من 50 شاحنة تحمل على متنها ما يقارب 1000 طن من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والمياه والمستلزمات المعيشية.

وقد انطلقت القافلة الرابعة لبيت الزكاة والصدقات المصري إلى قطاع غزة المحاصر في إطار مشاركة دولية كبيرة، حيث شارك في تجهيزها وفودا من 70 دولة، تلبية لنداء شيخ الأزهر، والذي طالب فيه الجميع بمواصلة وتكثيف الدعم لأهالي قطاع غزة ضمن حملة "أغيثو غزة".

وكان قطاع غزة قد استقبل، منذ بدء العدوان الغاشم على القطاع، ثلاثة قوافل لبيت الزكاة والصدقات في حملته «أغيثوا غزة» برئاسة الأستاذة الدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، التي وجَّه بها شيخ الأزهر، بالإضافة للقافلة الحالية، ليصل عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة 125 شاحنة، بإجمالي نحو 2000 طن مساعدات إغاثية.