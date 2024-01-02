وزير النقل يعلق على رفع أسعار تذاكر المترو.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

علق الفريق كامل الوزير وزير النقل، على سبب رفع قيمة تذكرة المترو ، والذى تم تطبيقه أمس مع بداية العام الجديد، قائلا: "قطع الغيار زادت، والوقود زاد، ومرتبات الموظفين زادت أكثر من مرة منذ 2019 حتى الآن، وموظفين المترو من حقهم زيادة مرتباتهم أيضاً والعائد الوحيد للمترو هو قيمة التذكرة، وبالتالى كان رفع قيمة التذكرة ضرورة لتغطية النفقات".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن فى مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تعظيم سياحة اليخوت في مصر وسبل تدعيم إنشاء المراين المحلية والدولية.

ورفعت وزارة النقل أسعار تذاكر مترو الأنفاق أمس الإثنين في جميع خطوط المترو ، وذلك بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو.

وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:-

منطقة واحدة 9 محطات بـ6 جنيهات

منطقتين 16 محطة بـ8 جنيهات

ثلاث مناطق 23 محطة بـ12 جنيها

أربع مناطق أكثر من 23 محطة بـ15 جنيها

أربع مناطق أكثر من 23 محطة لذوي الهمم بـ50 قرشا

وكان أعلن الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل أنه تقرر بدءا من صباح أمس الاثنين، التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج والذي يشتمـل على 6 محطات هي (السـودان - إمبابة - البوهي - القـومية العربيـة - الطـريق الدائـري - محور روض الفرج ) وذلك لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هو هدية الرئيس لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.

جدير بالذكر أنه بالتشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط يكون قد تم تشغيل الخط الثالث من عدلي منصور مرورا بالكيت كات حتى محور روض الفرج ويتبقي فقط الجزء الثالث من المرحلة الثالثة والممتد من الكيت كات حتى جامعة القاهرة والذي يجري تشغيله تجريبا بدون ركاب حاليا تمهيدا لبدء تشغيله بالركاب خلال الفترة القادمة.