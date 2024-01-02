وزارة التموين: مشروعات تجارية بالشرقية باستثمارات تتعدى 3.2 مليار جنيه

كتب مدحت وهبة

تفقد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمنطقة طلبة عويضة بالزقازيق بمحافظة الشرقية، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع، حيث يقام على مساحة 10000 متر مربع تقريبا بحجم استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه.

كما تفقد " عشماوى " مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمنطقة العصلوجى على مساحة 16800 متر مربع تقريبا بحجم استثمارات 1 مليار و 200 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور إبراهيم عشماوى لمحافظة الشرقية واستقبله الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمكتبه بالديوان العام، وذلك لمتابعة أخر المستجدات والتعرف على معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات التجارية المشتركة والمُقامة بالمحافظة بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والمطورين التجاريين، وبحضور العميد وليد سيف الدين نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتور احمد عبد المعطي نائب المحافظ ، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة.





االدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين يتفقد المشروعات التجارية بالشرقية



ونقل "عشماوى" خلال الزيارة تحيات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مؤكدا أن وزارة التموين لديها اهتمام كبير بتنفيذ مشروعات استثمارية تجارية على أرض محافظة الشرقية، حيث أنها من المحافظات الواعدة، خاصة فيما يتعلق بإنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية لإمداد المحافظة بكافة احتياجاتها من المنتجات الغذائية وغير الغذائية، مما سيقلل حلقات تداول تلك السلع وتقليل تكلفة نقل السلع وتداولها وتخزينها وكذا بيعها .



وشدد "عشماوى " على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى والانتهاء من تنفيذ مراحل المشروع في الوقت المحدد، لافتا الى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية قد نجح مدار 5 سنوات الماضية فى جذب استثمارات محلية وإقليمية وأجنبية بلغت ما يقرب من 60 مليار جنيه في عدد 23 مشروعا في 14 محافظة وبنسبة نفاذ وتغطية لأنشطة تجارية بلغت 55٪؜ من إجمالي محافظات الجمهورية.

كما تم وضع حجر الأساس لثلاثة مخازن استراتيجية في محافظات " السويس والأقصر والفيوم " باستثمارات تتعدى 4.5 مليار جنيه، وتهدف إلى زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي وتحت إشراف وزير التموين والتجارة الداخلية، فضلا عن رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية من مخازن استراتيجية وأسواق جملة ومناطق لوجستية وأسواق متخصصة.