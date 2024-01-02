وزارة التعليم: تجهيز مقار اللجان استعداداً لامتحان الفصل الدراسى الأول

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

وجهت المديريات التعليمية المدارس بضرورة تجهيز مقار اللجان الامتحانية استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها خلال الفترة الحالية، مشددة على أنه يجب توزيع الطلاب على اللجان وتقليل الأعداد بكل لجنة فرعية لتحقيق التباعد فى إطار تطبيق الإجراءات الوقائية.

وكانت الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات التالية:

- تكليف إدارة المتابعة بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس.

- مراعاة إجازات وأعياد الأخوة المسيحين عند إعداد جداول الامتحانات للعام الدراسي الحالي وفق الخريطة الزمنية، وعدم عقد أية امتحانات خلال أيام 6-7-8 من يناير المقبل .

- عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفتره من 11 يناير المقبل إلى 24 من نفس الشهر إلكترونياً وفقاً لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

- وضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سرية وانتظام سير الامتحانات.

- التشديد باتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة لامتحانات الشهادة الإعدادية.

- متابعة مدى فاعلية مجموعات الدعم واستمراريتها وتسخير كافة الإمكانيات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.

- توفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية على منصات الوزارة وقنوات "مدرستنا" - داخل المدارس، والإعلان عن جدول مواعيد إذاعتها.