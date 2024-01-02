وزارة البيئة: فحص 9483 دراسة تقييم أثر بيئى لمشروعات خضراء خلال 2023

كتبت منال العيسوي

نجحت وزارة البيئة فى إجراء عدد من المراجعات البيئية للمشروعات المقدمة للإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي من المنشآت المختلفة، بهدف تحديد مدى ملائمتها للبيئة المحيطة، وعدم التأثير السلبى عليها، من خلال فحص نمادج دراسات تقييم الاثر البيئى؛ وتم دراسة 9483 مشروعا.

تناولت دراسة تقييم الأسر البيئى للمشروعات التى تنوعت ما بين مشروعات بنية أساسية، وبترولية، خدمية، زراعية، سياحية، صحية، صناعية، طاقة.

جدير بالذكر، أن وزيرة البيئة أوضحت فى بيان صادر عن الوزارة نهاية الشهر الحالى، أنه استقبلت إدارة الشكاوى بوزارة البيئة (2703) شكوى عبر كافة وسائل الاتصال الحديثة والتقليدية، بينها (816) شكوى بيئية، و حسم (794) بنسبة نجاح بلغت (97.3%)، إضافة إلى توجيه (1887) شكوى عامة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء للتنسيق مع الجهات المعنية لفحصها وذلك لعدم اختصاص وزارة البيئة.