ورشة عمل لإنشاء وحدة فرعية لحقوق الإنسان فى جامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقدت جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس الجامعة، ورشة عمل عن حقوق الإنسان بالتعاون مع وحدة حقوق الانسان، بحضور الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور إيمان شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبرى، أمين عام الجامعة، والدكتور ياسر الجندى، عميد كلية التربية، والدكتور رشدى العدوى، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور محمود عبد العزيز، وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب وبحضور الإعلامى أحمد محسن، المسئول الإعلامى لوحدة حقوق الإنسان بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

وفى البداية أكد الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن احترام حقوق الإنسان وحمايتها والدفاع عنها هى أكثر الطرق لتحقيق الانتماء الوطنى، مشيرا إلى أن مصر دائما وأبدا منارة لكل الشعوب من أجل التعايش السلمى والإخاء والتسامح مؤكدًا حرص الجامعة على ترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان ومفاهيم الديمقراطية فى وجدان الشباب وطلاب الجامعة لإعدادهم للقيادة فى المستقبل باعتبارهم مستقبل مصر، كما نسعى فى الجامعة لنشر معنى ومفهوم حقوق الإنسان، وتوعية أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأبنائنا طلبة الجامعة بحقوقهم وواجباتهم تجاه الجامعة والمجتمع ككل من خلال إقامة العديد من الفعاليات والدورات والندوات والأنشطة التى تدعمها الجامعة وتسخير إمكانياتها للتأكيد على مفهوم حقوق الإنسان والمواطنة كما نولى اهتماما كبيرا بالشباب باعتبارهم قادة المستقبل، إلى جانب تعريف المجتمع الجامعى بالأدوار التى تقوم بها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع للتأكيد على مبادئ ومفاهيم الديمقراطية كونها رؤية والتزام قانونى وواجب يجب أن يتمتع به كل مصرى دون تمييز.



وأشار الإعلامى أحمد محسن، المسئول الإعلامى لوحدة حقوق الإنسان بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إلى أن الوزارة حرصت على إنشاء وحدة مستقلة تسمى "وحدة حقوق الإنسان" وهى المظلة الكبرى التى تختص بالحقوق والواجبات والمنوطة بتسجيل الإنجازات الخاصة بالجامعات وتوثيقها على مدار العام الجامعى، مشيرا إلى أن الوحدة ستعمل على اختيار افضل جامعة تطبق المعايير المثلى لحقوق الانسان، كما أن وحدة حقوق الإنسان، تستهدف رصد الإيجابيات، وتلقى الشكاوى وتعزيز وتنمية القدرات فى مجال حقوق الإنسان، وتوسيع قاعدة الوعى داخل المجتمع الأكاديمى، ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال تدريسها بجميع الجامعات.