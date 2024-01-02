نقطة إنقاذ نهرى ومجمع للخدمات والانترلوك.. مشروعات خدمية فى بلبيس بالشرقية

شهد مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفة لخدمة أهالى المدينة والوحدات المحلية القروية التابعة لها لتحسين الرؤية البصرية ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية.

تم الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف شوارع المدينة ببلاط الانترلوك بتكلفة 15 مليون جنيه، فضلا عن رصف عدد من الشوارع الداخلية بالمدينة بتكلفة 2 مليون جنيه، وإنشاء مجمع الخدمات بتكلفه 16 مليون جنيه وإنشاء نقطة الإنقاذ النهرى بتكلفة 5 ملايين جنيه، وتوصيل مرافق للمدارس المنشأة حديثًا بتكلفة 600 ألف جنيه، وتركيب وحدة انذار مبكر برئاسة المركز بتكلفة 50 ألف جنيه، واستكمال رصف شوارع المدينة ببلاط الانترلوك 19 مليون جنيه.

وبالإضافة إلى أنه اوشكت على الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف عدد من شوارع المدينة بتكلفة 10 ملايين جنيه وإنشاء الدور الثانى بمبنى الحملة الميكانيكية بتكلفة مليون جنيه ورفع كفاءه الإنارة بطريق بلبيس – العاشر بتكلفة 6 ملايين جنيه ورفع كفاءة منظومه التحول الرقمى بالمركز بتكلفة مليون جنيه ورفع كفاءه منظومة النظافة بتكلفة مليون ونصف جنيه.

كما أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية خارج الخطة الاستثمارية لرئاسة المركز للعام المالى الحالي، حيث تم إحلال وتجديد 100 متر من مصرف بلبيس ورصف شارع الطيران بتكلفة 3 ملايين جنيه ورد الشيء لأصله شارع خلف المحكمة القديمة بتكلفة 2 مليون جنيه وتجميل ميدان محطه بلبيس بتكلفة 2 مليون جنيه.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس من شن 489 حملة إشغال خلال العام بنطاق رئاسة المركز والوحدات المحلية التابعة، وتحرير 559 محضر إشغالات برئاسة المركز والوحدات المحلية التابعة، كما تم إزالة 276 إشغال متنوع خلال عام بنطاق رئاسة المركز والوحدات المحلية التابعة، كما تمت تحرير 45 محضرا ضد أصحاب الإعلانات المخالفة وترخيص 1397 إعلان وإزالة 565 إعلان غير المرخص خلال العام، ويتم رفع حوالى 300 طن قمامة ومخلفات صلبة يوميًا بإجمالى 108 آلاف طن على مدار العام.

ولسرعة حل شكاوى المواطنين، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس باستقبال (962) شكوى من المواطنين وتم الرد عليهم بنسبة إنجاز 99%.