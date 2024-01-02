نقابة المهندسين تُقرر تشكيل لجنة لدراسـة شراء أراض بالعاصمة الإدارية

كتبت آية دعبس

قرر مجلس النقابة العامة للمهندسين، خلال جلسة المجلس الأعلى رقم 29، المنعقدة بتاريخ السبت 30 ديسمبر 2023، تشكيل لجنة لدراسـة شـراء قطع أراضي بالعاصمة الإدارية الجديدة (حدائق العاصمة ) ومدينة العلمين الجديدة، واعتماد ضوابط الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجالس الشعب الهندسية ومجالس النقابات الفرعية، بالإضافة إلى تصعيد المهندس الهيثم عبدالحميد نصر - رئيساً لنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط خلفا للمهندس أسامة محمد أنور لوفاته.

كما قرر المجلس تفويض المهندس طارق النبراوى - نقيب المهندسين، بضم أعضاء لعضوية اللجان المعاونة للجنة العليا للإنتخابات، وتكليف اللجنة العليا للانتخابات بمراجعـة المقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية وتفويض هيئة المكتب اعتمادها، واعتماد محاضر لجان صندوق المعاشات والإعانات، والرعاية الاجتماعية، الشكاوى والتظلمات، واللجنة العليا للقيد والمعادلات، بالإضافة إلى تفويض النقيب فى إصدار تفويضات لحضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية لأحد الشركات التي تملك النقابة بها أسهما، والمقرر انعقادها يوم 17 يناير 2024.