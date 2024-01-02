مقتل وإصابة 59 شخصا جراء قصف مدينتى "كييف" و "خاركيف" بأوكرانيا

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و990 دبابة و11 ألفا و100 من المركبات المدرعة و8 آلاف و531 من النظم المدفعية و945 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و626 من أنظمة الدفاع الجوي و329 طائرة مقاتلة و324 مروحية و23 سفينة حربية، فضلا عن 11 ألفا و365 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 1284 من المعدات الخاصة و6 آلاف و710 طائرات مسيرة وإسقاط 1710 من صواريخ كروز وغواصة.

من جهتها، أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، وصول نحو 12 ألف لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى أكثر من 18.1 مليون شخص.

ونقل راديو "بولندا"، اليوم الثلاثاء، عن الوكالة: إن نحو 7 آلاف و700 أوكراني غادروا بولندا أمس /الاثنين/ متجهين إلى بلادهم؛ ليبلغ إجمالي العائدين حتى الآن 16.3 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.