مصرع أستاذة جامعية بآداب طنطا فى حادث تصادم على طريق كفر الشيخ الدولى

الغربية مصطفى عادل

لقيت الدكتورة دعاء محفوظ أبو النور الأستاذ المساعد بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة طنطا، إثر تعرضها لحادث بسيارتها على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي وهي في طريقها للكلية، وتم نقل الجثمان للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين مصرع الدكتورة دعاء محفوظ أبو النور الاستاذ المساعد بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب، نتيجة تصادم سيارتها، وإصابة السائق بجروح متفرقة.

تم نقل الجثمان للمشرحة، وإنهاء إجراءات الدفن، ونقلها لدفنها بمقابر عائلتها بكفر الشيخ.