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مصادر لـ"اليوم السابع" تؤكد استهداف صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس في بيروت

الثلاثاء، 02 يناير 2024 06:38 م
مصادر لـ"اليوم السابع" تؤكد استهداف صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس في بيروت صالح العاروري
كتب أحمد جمعة

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أكدت مصادر فلسطينية متطابقة في حركتي حماس والجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بيروت، موضحين أنه لم يتم التأكد بعد من استشهاده.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن نائب رئيس المكتب السياسي لحماس كان سيلتقي الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله غدا الأربعاء.

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، مقتل4 أشخاص في القصف الإسرائيلي الذي طال مكتب حماس في المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية.
 
قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن مسيرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس فى المشرفية قرب "حلويات الشرق"، بالعاصمة بيروت وسقوط عدد من الجرحى.
 
وأوضحت الوكالة اللبنانية، أن سيارات الإسعاف ووصلت إلى المنطقة لنقل المصابين.
 
ونقلت رويترز عن مصدرين أمنيين، قولها بمقتل مسؤول فلسطيني كبير في انفجار ضاحية بيروت الجنوبية.






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