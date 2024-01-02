مشروع "مسام" ينتزع 719 لغمًا فى اليمن خلال أسبوع

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تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضى اليمنية من الألغام، من انتزاع 719 لغمًا فى مختلف مناطق اليمن، منها لغمان مضادان للأفراد، و102 لغم مضاد للدبابات، و615 ذخيرة غير منفجرة، وذلك خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر الماضي.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن فريق "مسام" نزع 174 ذخيرة غير منفجرة فى محافظة عدن، وفى محافظة الحديدة نزع 20 ذخيرة غير منفجرة فى مديرية الخوخة، ونزع لغم مضاد للأفراد فى مديرية حيس، كما استطاع الفريق فى مديرية مأرب بمحافظة مأرب من نزع 100 لغم مضاد للدبابات و320 ذخيرة غير منفجرة.



ونزع الفريق فى مديرية عين بمحافظة شبوة لغمًا مضادًا للأفراد، وفى محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع 37 ذخيرة غير منفجرة فى مديرية باب المندب، ونزع الفريق لغمًا مضادًا للدبابات و29 ذخيرة غير منفجرة فى مديرية المخاء، و34 ذخيرة غير منفجرة بمديرية صبر، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية ذباب.



وبذلك يرتفع عدد الألغام التى نُزعت خلال شهر ديسمبر إلى 3.015 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 426 ألفًا و809 ألغام.