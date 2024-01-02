مستندات الحصول على 4 خدمات تتيحها المراكز التكنولوجية لأصحاب المحال.. اعرفها

تتيح المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن العديد من الخدمات الحكومية والتعاملات اليومية للمواطنين خاصة فيما يتعلق بـ"خدمات المرافق والمحليات - وكافة أنواع التراخيص من "محلات، وإشغالات، وإعلانات، وهدم، وبناء، وتعلية، وترميم، وتعديل، وتوصيل مرافق".

ويوضح "اليوم السابع" فى السطور التالية المستندات المطلوبة للحصول على 4 خدمات تتيحها المراكز التكنولوجية لأصحاب المحال، تشمل (الترخيص الجديد أو تجديد الترخيص بإشغال طريق، طلب نقل رخصة إشغال طريق فى حالة التنازل عن المحل، طلب استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، واستخراج بيان يفيد سداد مخالفات إشغال طريق):

1-المستندات المطلوبة للترخيص الجديد أو تجديد الترخيص بإشغال طريق (خاص بالمحلات)

مستندات رئيسية تقدم فى حالتى طلب (الترخيص أو تجديد الترخيص) بإشغال الطريق:

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيًا الدمغة.

فى حال طلب الترخيص بإشغال الطريق تقدم المستندات الآتية بالإضافة إلى المستندات الرئيسية السابقة:

-صورة ترخيص المحل.

-رسم هندسى أو كروكى لموقع الإشغال.

-صورة البطاقة الضريبية.

فى حال طلب تجديد الترخيص بإشغال الطريق يقدم المستند الآتى بالإضافة إلى المستندات الرئيسية السابقة:

-الرخصة أو الإيصال الدال على سداد رسوم ترخيص الإشغال أو تجديده.

2-المستندات المطلوبة لطلب نقل رخصة إشغال طريق فى حالة التنازل عن المحل

-رخصة إشغال الطريق الصادرة.

-الإيصال الدال على سداد رسم النظر.

-عقد تنازل عن الترخيص بالإشغال من المتنازل إلى المتنازل إليه.

-صورة بطاقة الرقم القومى للمتنازل والمتنازل إليه.

3-المستندات المطلوبة لطلب استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام

-صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها.

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-مستند ما يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجد).

-الإيصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة.

4-المستندات المطلوبة لطلب استخراج بيان يفيد سداد مخالفات إشغال طريق (خاص بالمحلات)

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-قسيمة سداد المخالفة أو صورة منها.

-إخطار بمحضر المخالفة أو صورة منها.