مسؤولة بريطانية تتوقع ارتفاع أعداد المهاجرين عبر بحر المانش خلال 2024

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ذكرت مسؤولة اتحاد قوة الحدود البريطانى لوسى موريتون، أنه من المرجح أن يرتفع عدد المهاجرين القادمين للبلاد عبر القوارب الصغيرة خلال العام الجارى 2024.

وحذرت لوسى موريتون - وفقا لما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية - من أن انخفاض أعداد المهاجرين الوافدين عبر بحر المانش الأخير كان على الأرجح خللا بسبب سوء الأحوال الجوية خلال الأشهر الأخيرة الماضية، قائلة "إن كافة الافتراضات للعام الجارى متغيرة عن العام الماضى 2023؛ نظرا للعوامل المربكة فى الأحوال الجوية".

وبحسب البيانات الحكومية البريطانية الأخيرة، فإن آخر رحلة لهذا العام فى 16 ديسمبرالماضى عندما وصل 55 شخصًا من فرنسا على قارب واحد ولم يتم تسجيل أى عبور آخر لباقى العام خلال هطول الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة لتكون هذه أطول فترة متتالية بدون قدوم.

وأضافت مسؤولة اتحاد قوة الحدود البريطانى أن إجمالى الوافدين فى عام 2023 انخفض بأكثر من الثلث عن عام 2022، وفقًا للأرقام الحكومية، لافتة إلى أن الحكومة البريطانية بحاجة لتوفير الموارد للتعامل مع الأعداد الأعلى.



يذكر أن الإجمالى السنوى المؤقت للعام الماضى يبلغ ما يقرب من 30 ألف حالة عبور أى أقل بأكثر من الثلث من الرقم القياسى البالغ 45 ألف و774 حالة عبور لعام 2022.