مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان امتحانات النقل للمواد غير المضافة للمجموع.. صور

كتبت – مرام محمد

تفقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الثلاثاء، عدة لجان امتحانات داخل مدارس إدارة الهرم التعليمية فى المواد غير المضافة للمجموع، وذلك بحضور خالد عبد الحميد مدير عام الإدارة.

شملت الزيارة (مدرسة الشباب تعليم أساسي، مدرسة هضبة الأهرام الرسمية المتميزة، مدرسة هضبة الأهرام الرسمية لغات)، حيث اطلع مدير المديرية على أوراق الامتحانات للتأكد من المواصفات الفنية للورقة وجودة طباعتها، وتحاور مع الطلاب حول مستوى الامتحان وناقشهم فيما يقابلهم من مشكلات.

وتفقد أشرف سلومة، نظافة اللجان والإنارة داخلها وتهويتها، وذلك لتوفير الجو الملائم للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، كما أكد على تعقيم اللجان قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم.

وأكد "سلومة"، على ضرورة الاهتمام بنظافة وتعقيم دورات المياه، حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب.

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على عدم استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان سواءً من الطلاب أو العاملين داخل اللجنة، مؤكدًا على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل اللجان حفاظًا على صحتهم من انتشار الأمراض بشكل عام.



مدير تعليم الجيزة يتأكد من المواصفات الفنية لورقة الامتحان



مدير تعليم الجيزة يتحاور مع الطلاب حول مستوى الامتحان