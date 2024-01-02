مدغشقر تتعرض لأول عاصفة استوائية قوية فى موسم الأعاصير

انتاناناريفو (أ ش أ)

وصلت العاصفة الاستوائية "ألفارو" - الأولى فى موسم الأعاصير - إلى منطقة مورومبى فى جنوب غرب مدغشقر.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء، أن قوة رياح العاصفة اشتدت خلال ليل أمس الاثنين، إلى صباح اليوم الثلاثاء، وضربت الساحل الجنوبي الغربي للبلاد، وبلغت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة.

من جانبها، أكدت السلطات المحلية في البلاد وقوع عدة أضرار مادية جراء هذه العاصفة.. مشيرة إلى أن أمواج البحر بلغ ارتفاعها 10 أمتار مع هبوب رياح وصلت سرعتها إلى 140 كيلومترا في الساعة وسرعان ما تدهور الوضع في مورومبي بعد وصول العاصفة.

وأفادت السلطات المحلية بأنه يوجد ما لا يقل عن مائة ضحية بالمدينة غرقوا تحت المياه.

بدوره، قال "سيلفان لاها" رئيس مكتب إدارة المخاطر والكوارث في منطقة "أتسيمو-أندريفانا" إن الفيضانات اجتاحت المدينة ثم فيضانات البحر و دخلت المياه إلى جميع المنازل في بلدة مورومبي مع هبوب الرياح بشدة.

وأوضح المسئول المحلي أن العاصفة تسببت في تطاير سقف إحدى الكليات وكذلك سقف مكتب مديرها.