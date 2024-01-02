محطة مترو إمبابة مزدحمة بالركاب فى ثانى أيام التشغيل.. صور

كتب سيد الخلفاوى

شهدت محطة مترو إمبابة بالخط الثالث للمترو اقبالا كبيرا من الركاب ، والتى تم تشغيلها أمس الاثنين تجريبى بركاب، مع أول أيام العام الجديد 2024، ضمن 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.

ومحطة مترو إمبابة هى ثانى محطة بالمرحلة، وهى محطة علوية، وتقع بشارع المطار عند مزلقان قطار الصوامع وتخدم سكان شارع المطار والمناطق المحيطة ومنطقة عزبة الصعايدة بإمبابة.

وأعلن الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم المختلفة، تقرر التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج والذي يشتمـل على 6 محطات هي (السودان - إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطـريق الدائري - محور روض الفرج ) وذلك لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هو هدية الرئيس لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.

جدير بالذكر انه بالتشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط يكون قد تم تشغيل الخط الثالث من عدلي منصور مرورا بالكيت كات حتى محور روض الفرج ويتبقي فقط الجزء الثالث من المرحلة الثالثة والممتد من الكيت كات حتى جامعة القاهرة والذي يجري تشغيله تجريبا بدون ركاب حاليا تمهيدا لبدء تشغيله بالركاب خلال الفترة القادمة.

ويتبادل الخط الثالث خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلى منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الإستاد ومع مونوريل غرب النيل فى محطة وادى النيل.