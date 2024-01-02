محتويات ملف المعلمين المرشحين للحصول على شهادة الصلاحية.. تفاصيل

كتب محمود طه حسين

حددت الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، محتويات ملف استيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية للمعلمين الأخصائيين المساعدين المتعاقدين المستوفين متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية وتجاوزوا الحد الأقصى للمدة القانونية ثلاث سنوات للحصول على تلك الشهادة وما زالوا قائمين على رأس العمل الآتى:

- صحيفة الأحوال الإلكترونية المطبوعة معتمدة من شئون العاملين .

- نسخة طبق الأصل من عقد المعلم المساعد مستوفيا كافة البنود .

- شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية .

- إفادة من فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالانتهاء من محو أمية (10) من المواطنين الأميين بالمحافظة أو شهادة اجتياز برنامج المعلمون أولا وهذا الشرط خاص فقط بالمتعاقدين في مسابقة الـ 30 ألف معلم والمسابقة التكميلية لها طبقا لما هو متضمن في عقودهم ويعفى ذوى الاحتياجات الخاصة نسبة الـ 5% من هذا الشرط.

- شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL أو شهادة لبرنامج تدريبي للمهارات الأساسية لتطبيقات Office ونظام التشغيل Windows والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات للبرامج الآتية: الدورة التدريبية AITC التي تقدمها الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات.

- شهادة pluc و شهادة MICIT والتي تصدرها شركة MKCL وتقارير تقويم الأداء من مدير المدرسة والموجه بمرتبة كفء على النموذج المعد من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين.

- خطاب ترشيح من مدير المدرسة وصورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس أو الليسانس معتمدة من شئون العاملين بالإدارة التعليمية التابع لها.

- شهادة الدبلوم العام في التربية لغير خريجي كليات التربية ، ويستثنى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة إخصائي وذلك إعمالا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2019.

- مفردات مرتب موضحا به بند الصرف المحدد للتعاقد على وظيفة معلم مساعد وصورة بطاقة الرقم القومي.

الجدير بالذكر أن الأكاديمية المهنية للمعلمين، أكدت على أنه سوف يتم فتح الموقع الالكتروني اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2024/1/15م لتسجيل استيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية للمعلمين الأخصائيين المساعدين المتعاقدين المستوفين متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية وتجاوزوا الحد الأقصى للمدة القانونية ثلاث سنوات للحصول على تلك الشهادة وما زالوا قائمين على رأس العمل.