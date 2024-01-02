محافظ بنى سويف يلتقى رئيس قصور الثقافة ويناقش الموقف التنفيذى لعدة مشروعات

التقى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف"اليوم"المحاسب عمرو بسيونى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة،فى حضور: بلال حبش نائب المحافظ، وبعض قيادات الهيئة (حسان حسن مدير عام الإدارة العامة للقصايا والتنفيذ، مصطفى قناوى مدير إدارة العقود بالإدارة المركزية للشؤون القانونية)، والدكتور أحمد خليفة مدير عام فرع ثقافة بنى سويف، عفاف نصيف مدير قصر ثقافة بنى سويف شرق النيل.

رحب المحافظ برئيس الهيئة فى أول زيارة لبنى سويف، بعد تكليفه بتولى مسؤولية الهيئة، مشيرًا إلى أهمية دور قصور وبيوت الثقافة فى تقديم الخدمات الثقافية والفنية، ورفع الوعى القومى للمواطنين، من خلال تقديم البرامج والأنشطة التى تستهدف تشكيل وبناء العقول وتعزز الانتماء والولاء للوطن.

ناقش المحافظ مع رئيس الهيئة الموقف الحالى لعدد من المشروعات بالقطاع، تناولت مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع تطوير قصر ثقافة شرق النيل، وتم الاتفاق على حزمة من الخطوات العملية لتسريع وتيرة العمل بالمشروع وتذليل كافة المعوقات لدخوله الخدمة،بالإضافة إلى بحث بعض المتطلبات اللازمة لتطوير قصر الثقافة الحالى، فضلًا دعم وتطوير بيوت الثقافة على مستوى المراكز والمدن، ضمن خطة الوزارة لتفعيل الدور التوعوى والتنويرى الذى تقوم به أجهزة وهيئات وزارة الثقافة فى تشكيل وبناء العقول، وتكوين الشخصية المصرية.

واستعرض المحافظ بعض االجهود التى نفذتها المحافظة فى دعم القطاع الترفيهى والثقافى، تضمنت الإشارة إلى تطوير الممشى السياحى للكورنيش النيل، والذى تم اختياره "العام الماضي"من قبل الوزارة، لاستضافة الفعاليات والأمسيات الثقافية، فيما يجرى العمل فى إنشاء مرسى سياحى على الجانب الشرقى للنيل، فضلًا عن استضافة منطقة واحة وهرم ميدوم للعديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والعروض الفنية والقوافل الثقافية والمسارح المتنقلة.

من جهته أعرب رئيس الهيئة عن تقديره للمحافظ"د.محمد هانى غنيم" لدعمه الدائم والمستمر لكافة أنشطة ومشروعات الثقافة على أرض بنى سويف، مؤكدًا أن الهيئة لا تدخر جهدًا فى دعم جهود المحافظة فى القطاع الترفيهى والثقافى، مشيرًا إلى أن زياته "اليوم" تأتى ضمن برنامج ميدانى لمتابعة مواقع الهيئة بالمحافظات فى إطار خطة الوزارة لتطوير تلك المواقع وتفعيل دورها كمنارات ثقافية وتوعوية تؤدى خدماتها لأبناء الوطن.