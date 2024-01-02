وشهدت مناطق مُختلفة من القطاع سلسلة غارات بالطائرات الحربية والمسيرة، وقصفا مدفعيا إسرائيليا، ألحق أضرارًا هائلة.

وشهد شمال مخيم "المغازى" وسط القطاع قصفا مدفعيا إسرائيليا، وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائفها بكثافة باتجاه المُحافظة الوسطى في قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على وسط وشرقي مدينة "خان يونس"، بينما قصفت مدفعية الاحتلال الأحياء الشمالية من المدينة جنوبي القطاع، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وشهدت محاور التوغل شمالي غزة، اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي مستمر.

وكان قد استشهد 15 شخصًا وأصيب آخرون، معظمهم من النساء والأطفال، الليلة الماضية، في قصف إسرائيلي على منزل بدير البلح، وسط قطاع غزة.

واستشهد عدد من الأشخاص وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم "النصيرات" وسط القطاع، كذلك أصيب عدد من الأشخاص في قصف إسرائيلي استهدف وسط مدينة "خان يونس" جنوبي القطاع.

وفي وقت سابق من مساء أمس، استشهد 7 أشخاص وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمنزلين في "دير البلح"، كما استشهد 9 أشخاص وأصيب العشرات، نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على خان يونس.

وذكرت أحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة في قطاع غزة، أن عدد الشهداء جراء العدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي ارتفع إلى 21.978 شهيد، إضافة إلى 57.697 مُصاب، أغلبهم من الأطفال والنساء، وهناك آلاف المفقودين لم يتسن حصر أعدادهم نتيجة الدمار الشامل الذي أحدثه الاحتلال بالقطاع.