اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يناير 2024 10:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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لبنان: انتشال جثث 3 أشخاص جراء قصف إسرائيل مبنى بالضاحية الجنوبية في بيروت

الثلاثاء، 02 يناير 2024 09:12 م
لبنان: انتشال جثث 3 أشخاص جراء قصف إسرائيل مبنى بالضاحية الجنوبية في بيروت لبنان
أ ش أ

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أكدت المديرية العامة للدفاع المدني بلبنان، أن عناصرها انتشلوا جثث 3 أشخاص سقطوا جراء القصف الإسرائيلي لبناية في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت. 


جاء ذلك في تصريح لمسير أعمال المديرية ريما المر، خلال تفقدها موقع الانفجار الذي وقع عند الساعة الخامسة واثنين وأربعين دقيقة مساء اليوم، في منطقة المشرفية والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.


واطلعت المر، على سير العمليات حيث انتشل عناصر الدفاع المدني 3 جثامين، فيما تولت أجهزة الإغاثة الأخرى (جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، الهيئة الصحية الإسلامية، الصليب الأحمر) نقل باقي الضحايا. 


ويعمل عناصر الدفاع المدني وفوج إطفاء الضاحية على تبريد رقعة الحريق الذي كان قد اندلع في موقع الانفجار.


وتستمر في هذه الأثناء عمليات المسح الشامل لموقع الانفجار وتأمين السلامة العامة.







لبنان

بيروت

العارورى

المديرية العامة للدفاع المدني بلبنان




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