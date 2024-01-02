اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يناير 2024 01:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

فقدان 5 أشخاص على متن طائرة خفر السواحل الياباني بعد حادث الاصطدام

الثلاثاء، 02 يناير 2024 12:17 م
فقدان 5 أشخاص على متن طائرة خفر السواحل الياباني بعد حادث الاصطدام لحظة اشتعال النيران
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يقدم "اليوم السابع" فيديو يكشف اللحظات الأولى لاشتعال النيران في الطائرة اليابانية لحظة هبوطها بمدرج مطار هانيدا الدولى في العاصمة طوكيو.

وذكرت وسائل إعلام، بأن هناك 5 أشخاص فقدوا على متن طائرة خفر السواحل الياباني بعد حادث الاصطدام.

وتكشف اللقطات اشتعال النيران بالطائرة لحظة هبوطها، ليتضارب ذلك مع التقارير الأولية التى كشفت عنها السلطات اليابانية بأن سبب الحريق هو اصطدام الطائرة بأخرى على المدرج.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية اليابانية، إن اشتعال النيران في طائرة بمطار هانيدا في طوكيو على متنها أكثر من 300 راكب، نجم عن اصطدام بين طائرة الخطوط الجوية اليابانية وطائرة خفر السواحل اليابانية.

وذكر خفر السواحل الياباني، أنه يبحث في احتمالات تحطم طائرة تابعة له في اصطدام مع رحلة الخطوط الجوية اليابانية في مطار هانيدا.

وقالت شبكة CNN، إن الطائرة شوهدت في حالة توقف تام مع فتح مخارج الطوارئ بينما يحاول رجال الإطفاء إخماد النيران.

وذكرت وسائل إعلام يابانية، أنه تم اغلاق جميع مدارج مطار هانيدا بسبب الحادث، كما تم إجلاء ما يقرب من 400 شخص على متن الطائرة المشتعلة.

وقالت الخطوط الجوية اليابانية إن الطائرة هي الرحلة رقم 516 من مطار نيو شيتوس في هوكايدو إلى مطار هانيدا في طوكيو.

واصطدمت الطائرة فيما يبدو بطائرة تابعة لخفر السواحل الياباني بعد هبوطها في مطار هانيدا، ولا تزال النيران مشتعلة في الطائرة ويحاول رجال الإطفاء السيطرة على الحريق.

 







اليابان

حريق الطائرة اليابانية

اخبار اليابان

مطار هانيدا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة