فقدان 5 أشخاص على متن طائرة خفر السواحل الياباني بعد حادث الاصطدام

وذكر خفر السواحل الياباني، أنه يبحث في احتمالات تحطم طائرة تابعة له في اصطدام مع رحلة الخطوط الجوية اليابانية في مطار هانيدا.

وقالت شبكة CNN، إن الطائرة شوهدت في حالة توقف تام مع فتح مخارج الطوارئ بينما يحاول رجال الإطفاء إخماد النيران.

وذكرت وسائل إعلام يابانية، أنه تم اغلاق جميع مدارج مطار هانيدا بسبب الحادث، كما تم إجلاء ما يقرب من 400 شخص على متن الطائرة المشتعلة.

وقالت الخطوط الجوية اليابانية إن الطائرة هي الرحلة رقم 516 من مطار نيو شيتوس في هوكايدو إلى مطار هانيدا في طوكيو.

واصطدمت الطائرة فيما يبدو بطائرة تابعة لخفر السواحل الياباني بعد هبوطها في مطار هانيدا، ولا تزال النيران مشتعلة في الطائرة ويحاول رجال الإطفاء السيطرة على الحريق.