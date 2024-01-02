فتح: موقف مصر كان عاملا حاسما فى منع تهجير الفلسطينيين من غزة

كتب سمير حسنى

قال الدكتور جمال نزال متحدث حركة فتح، إن إسرائيل لا تعترف بحق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه أو الاستناد إلى منظمة التحرير الفلسطينية، متهما الاحتلال بارتكاب إجراما في قطاع غزة يرتكز على القتل والتجويع والحصار.

وأضاف متحدث فتح في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل تعلم أن السلطة الوطنية الفلسطينية قادرة على استقطاب دعم دولي لفكرة الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تريد للحكم الفلسطيني أن يتخذ صبغة وطنية، بل تريد إدارة لغزة خالية من أي انتماء قادر على المطالبة بالاستقلال.

وشدد نزال على أن موقف مصر والأردن كان عاملا حاسما في منع إسرائيل عن التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.