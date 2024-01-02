طالب في"أسنان المنصورة" يحصد المركز الأول بمسابقة القارئ الماسى بالمشروع الوطنى للقراءة

الدقهلية - محمدالحبشي

فاز أيمن عاطف يحيى محمد، الطالب بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، بالمركز الأول فى منافسة القارئ الماسى، وحصل على جائزة مالية قدرها مليون جنيه مصرى بالإضافة لكأس "القارئ الماسي"، ولقب "القارئ الماسي"، وشهادة تقدير، وذلك خلال فعاليات حفل تتويج الفائزين بالمشروع الوطنى للقراءة فى عامه الثالث 2022-2023 وبدعم من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى و"مؤسسة البحث العلمي" بدولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر مراسم التكريم الدكتور ياسر لطفى، عميد كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، ومن جانبه أعرب الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن سعادته بتميز طلاب الجامعة وحصولهم على مراكز متقدمة فى مختلف المسابقات، مؤكدًا فخره واعتزازه بهم وبتمثيلهم المشرف للجامعة، مشيرًا إلى أن المشروع يساعد على اكتشاف مواهب وكفاءات جديدة من أبنائنا الطلاب، أن هذا الفوز أظهر القدرات الثقافية لطلاب جامعة المنصورة وتفوقهم العلمى والثقافى