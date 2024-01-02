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الثلاثاء، 02 يناير 2024 05:02 م
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ضبط لصوص بطاريات السيارات والكابلات فى القاهرة

الثلاثاء، 02 يناير 2024 03:26 م
ضبط لصوص بطاريات السيارات والكابلات فى القاهرة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية) وبحوزته بطارية سيارة "مجهولة المصدر". 

 

وبمناقشته اعترف بمزاولته نشاطًا فرديًا تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات، وأقر بارتكابه عدد 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.

 

وأسفرت الجهود عن ضبط (4 أشخاص ) بدائرة قسم شرطة المعادى.. وبحوزتهم (مجموعة من الأدوات- كابل كهربائى) وبمناقشتهم اعترفوا بشروعهم فى سرقة كابل الكهرباء "مملوك لإحدى شركات الكهرباء" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

 







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