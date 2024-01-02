الرئيسية أخبار عربية صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة مسكاف عام شمال إسرائيل الثلاثاء، 02 يناير 2024 03:58 م مستوطنة -أرشيفية كتب محمد عبد المجيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل، فى خبر عاجل لها، عن دوى صفارات الإنذار فى مستوطنة مسكاف عام شمالى دولة الاحتلال الإسرائيلي. وعلى جانب آخر، أعلن حزب الله اللبناني استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة. لبنان حزب الله صافرات الإنذار مستوطنه الاحتلال الإسرائيلي دولة الاحتلال مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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