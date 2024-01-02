صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة مسكاف عام شمال إسرائيل

كتب محمد عبد المجيد

أفادت قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل، فى خبر عاجل لها، عن دوى صفارات الإنذار فى مستوطنة مسكاف عام شمالى دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى جانب آخر، أعلن حزب الله اللبناني استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة.