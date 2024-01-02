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صرف معاشات يناير لليوم الثانى بعد زيادة الحد الأدنى

الثلاثاء، 02 يناير 2024 01:05 م
صرف معاشات يناير لليوم الثانى بعد زيادة الحد الأدنى صرف المعاشات ، ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر  وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء فى صرف معاشات  يناير 2024، من فروع بناصر الاجتماعى، مع زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته اعتبارًا من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، فى حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلًا من 8720 جنيها، حيث تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1/1/2024.

 

على جانب آخر، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ضوابط تسوية المعاش، فنصت المادة 24، على أن يسوى المعاش عن مدة الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التى تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.

 

 

 

 

 







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