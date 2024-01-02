سلطات نيويورك تحقق فى عدد من الانفجارات الصغيرة بجزيرة روزفلت

كتبت نهال أبو السعود

قالت شبكة إيه بي سي الأمريكية إن دائرة المطافئ في ولاية نيويورك تحققت من مصدر بعض الانفجارات الصغيرة التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي في جزيرة روزفلت.

ووفقا للشبكة الأمريكية وصلت المكالمات إلى مطافئ نيويورك بشأن الانفجارات الصغيرة قبل الساعة 6 صباحًا بقليل من جزيرة روزفلت، في الجانب الشرقي العلوي، وأستوريا، كوينز ويقول السكان إنهم استيقظوا بسبب ضجيج عالٍ وأنهم شعروا بأن مبانيهم تهتز.

وقال أحد السكان: "كان الأمر أشبه بانفجار، بدا وكأنه انفجار قنبلة. اهتز المبنى وأيقظنا. اتصلنا بالطابق السفلي وقالوا إن ذلك حدث للمباني الأربعة"، وأضاف آخر: "كانت المصاعد معطلة، ونزلنا منها. وحدثت ضجة كبيرة. ولم يكن أحد يعرف ما الذي يحدث".

ولم يتم الإبلاغ عن حدوث إصابات بين الجمهور، وكان المستجيبون الأوائل يتحققون من السلامة الهيكلية للمباني في الجزيرة، ولكن يبدو أن أيا منها لم يتأثر وكانت شرطة نيويورك تساعد في توجيه حركة المرور عبر المنطقة أثناء قيام قوات الدفاع عن نيويورك بالتفتيش، لكنها في النهاية لم تجد سببًا للانفجارات.