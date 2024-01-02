سحب ملفات وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجى حقوق وأزهر المنيا وجامعة أسوان

كتب عبد الله محمود

تواصل غدًا الأربعاء هيئة النيابة الإدارية، إجراءات سحب وتقديم ملفات وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجى كليات الحقوق بجامعة "المنيا"، وجامعة "الأزهر - فرع المنيا فقط"، وجامعة "أسوان" دفعة 2023، ممن أتموا التسجيل الالكترونى وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة، والتى كانت أعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

ويكون ذلك بمقر الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثانية عصرًا.

وكانت الهيئة أعلنت عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023، ويوضح "اليوم السابع" في النقاط التالية الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة:

يشترط فى المتقدم أن يكون التقدير التراكمى لا يقل عن جيد.

وأن يجتاز المقابلة الرسمية.

وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.

بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية، عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.