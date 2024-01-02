اليوم السابع
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رئيس كهرباء جنوب الدلتا يتفقد قطاع القليوبية لمتابعة مستوى الأداء

الثلاثاء، 02 يناير 2024 09:51 م
رئيس كهرباء جنوب الدلتا يتفقد قطاع القليوبية لمتابعة مستوى الأداء خلال الجولة
كتبت رحمة رمضان

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تفقد  المهندس حسن البيلي رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء خلال زيارة لفرع كهرباء شبين القناطر التابع لقطاع القليوبية، فى إطار برنامج دورى لزيارة جميع فروع الشركة بصفة دورية بمحافظات القليوبية والغربية والمنوفية لمتابعة الأداء ومدى الانتظام في أداء العمل و الالتزام بحسن التعامل مع الجمهور وسرعة انهاء الخدمات.
 
حيث تفقد  البيلى العديد من مواقع العمل بفرع كهرباء شبين القناطر التابع لمحافظة القليوبية فى مقدمتها خدمة العملاء من خلال تفقد العمل بصالة خدمة العملاء، ومدى انتظام وسهولة التعامل مع الجمهور والالتزام بالقواعد والضوابط التي وضعتها الشركة القابضة لراحة عملاء الفرع، وقد مر على عدد من الأكشاك وغرف المحولات وتم مراجعة قياسات الكاميرا الحرارية، مؤكدا على أهميه المرور والصيانة ودور الكاميرا الحرارية فى المحافظة على مهمات الشبكة وتضمنت الزيارة التى استغرقت عدة ساعات: 
 
-  استعراض خدمات المنصة 
 
- الطلبات المتوقفة علي المعاينات
 
- الطلبات التي تم سداد قيمة المقايسة ولم تنفذ 
 
- الطلبات المتوقفة علي العميل
 
- جودة البيانات ومدي الالتزام في  تسجيل  بيانات العملاء بمنتهي الدقة
 
- مدي الالتزام بخطة الصيانة لمكونات شبكات الجهد المتوسط والجهد المنخفض 
 
- مراجعة تقارير المسح الحراري لشبكات المتوسط والمنخفض 
 
- المرور الميداني علي فرق الصيانة ومراجعة مدي الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية 
 
- المرور علي مكونات الشبكات ومراجعة مدي جودة اعمال الصيانة
 
- مراجعة  المشروعات الاستثمارية والمشروعات القومية
 
- مراجعة المخازن ومدي توافر المهمات  والالتزام بالتشوين بطريقة صحيحة والخردة  والاجراءات المخزنية
 
- مراجعة نسب الفقد بالفرع وما تم اتخاذه من اجراءات لتقليل الفقد 
 
- مراجعة قسم العدادات ومدي الالتزام وسرعة تركيب العدادات الجديدة والاحلال
 
- مراجعة نسب التحصيل  والوقوف علي مشاكل المنظومة الاكترونية للتحصيل 
 
- مراجعة التسويات وتقارير المعمل المركزي للمرور علي قوي المحركة
 
- مراجعة المغلقات خاصة التي عليها مديونيات والمرور على العدادات التي لم تقم بالشحن.
 
- ⁠التأكيد علي  استمرار تفعيل دور الضبطية القضائية.
 
 
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الكهرباء

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

حسن البيلى

الطاقة المتجددة




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