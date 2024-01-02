رئيس قضايا الدولة يهنئ البابا تواضروس الثاني بالعام الميلادى الجديد.. صور

كتب أحمد إسماعيل

زار صباح اليوم الثلاثاء المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالكاتدرائية بالعباسية، لتهنئة قداسته بحلول العام الميلادي الجديد 2024م، وكان اللقاء مفعما بروح المحبة والمودة والإخاء.

حضر اللقاء من جانب الهيئة المستشار محمود عبد الجابر عضو المجلس الأعلى، والمستشار محمد حسن الأمين العام والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد، وصرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.