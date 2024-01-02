اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يناير 2024 02:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس قضايا الدولة يهنئ البابا تواضروس الثاني بالعام الميلادى الجديد.. صور

الثلاثاء، 02 يناير 2024 02:07 م
رئيس قضايا الدولة يهنئ البابا تواضروس الثاني بالعام الميلادى الجديد.. صور رئيس قضايا الدولة يزور البابا تواضروس الثاني
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
زار صباح اليوم الثلاثاء المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالكاتدرائية بالعباسية، لتهنئة قداسته بحلول العام الميلادي الجديد 2024م، وكان اللقاء مفعما بروح المحبة والمودة والإخاء.
 
حضر اللقاء من جانب الهيئة المستشار محمود عبد الجابر عضو المجلس الأعلى، والمستشار محمد حسن الأمين العام والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب  المستشار رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد، وصرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
 
رئيس قضايا الدولة يزور البابا تواضروس الثاني (1)
رئيس قضايا الدولة يزور البابا تواضروس الثاني (1)

رئيس قضايا الدولة يزور البابا تواضروس الثاني (2)
رئيس قضايا الدولة يزور البابا تواضروس الثاني (2)

رئيس قضايا الدولة يزور البابا تواضروس الثاني (3)
رئيس قضايا الدولة يزور البابا تواضروس الثاني (3)

رئيس قضايا الدولة يزور البابا تواضروس الثاني (4)
رئيس قضايا الدولة يزور البابا تواضروس الثاني 
 
 






البابا تواضروس

العام الجديد

هيئة قضايا الدولة

الكاتدرائية بالعباسية

قضايا الدولة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة