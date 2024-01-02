رئيس جامعة المنوفية: إضافة مبنى جديد لمستشفى منشأة سلطان الجامعى قريبا

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم الثلاثاء، مستشفى منشأة سلطان الجامعى لمتابعة سير العمل، يرافقه الدكتور أحمد فاروق مدير المستشفى والدكتور أحمد النادرى مدير العيادات.

وخلال جولته قام الدكتور أحمد القاصد بتفقد سير العمل بالأقسام والوحدات المختلفة داخل المستشفى، حيث تفقد العيادات الخارجية، العناية المركزة للأطفال، وحدة الحضانات، وحدة الغسيل الكلوى وغرف العمليات الجراحية، بالإضافة إلى خدمات المعمل والأشعة ووحدة التعقيم، للتأكد من مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وكذا التأكد من وجود أطقم النوبتجية وطاقم التمريض والوقوف على مستوى النظافة بالمستشفى.

وأشار القاصد إلى أن مستشفى منشأة سلطان الجامعى تضم أكثر من 18 عيادة خارجية وتسعى الجامعة فى المرحلة القادمة إلى تطوير الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى وزيادة عدد العيادات الخارجية حيث سيتم إضافة مبنى جديد بجوار مبنى المستشفى يضم 8 عيادات خارجية ، لافتا إلى أن المستشفى يعمل به طاقم طبى يضم 55 طبيبا من مختلف التخصصات و95 ممرضة ويضم 24 سرير بالأقسام الداخلية.

وأوضح أن عدد المترددين على العيادات الخارجية خلال الشهر الماضى بلغ 3495 مريض و281 حالات دخول للاقسام كما تم إجراء 115عملية جراحية

كما قام الدكتور أحمد القاصد بتفقد مبنى المعهد الفنى للتمريض المجاور للمستشفى والذى يضم 8 أدوار للوقوف على ماتم إنجازه من أعمال التشطيبات.

وتفقد رئيس الجامعة الأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية للمعهد الذى شيد على مساحة 900م ويضم أكثر من 10 معامل تدريبية لمختلف التخصصات وقاعات دراسية للطلاب، ويهدف إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة لتخريج طلاب مؤهلين ومدربين على أعلى مستوى للعمل فى كافة التخصصات بالمستشفيات، مشيراً بأن المعهد سيتم إمداده بأحدث الأجهزة والمعدات.