رئيس النمسا فى خطاب العام الجديد: مطلوب تعاون دولى لمكافحة تغير المناخ

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أكد الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين أن مزيدا من العمل الدولى الجماعى مطلوب فى العام الجديد لمكافحة قضية تغير المناخ ومواجهة حالة الطوارئ المناخية الراهنة.



وقال الرئيس النمساوى - فى خطابه بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد - إن منكرى قضية المناخ خالفهم الصواب ويجب أن يعيدوا حساباتهم.



وأشار الرئيس النمساوى، إلى أن العام الجارى هو عام مفصلى لإجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات الاتحاد الأوروبى والمحليات خلاله، داعيا الحكومة وأحزاب المعارضة إلى إجراء حوار بناء بدلا من تبادل الاتهامات.



واختتم فان دير بيلين خطابه بالقول إننا مجتمع فعال ومحب للسلام والخير وسنواصل العمل لبناء مستقبل جيد مضيفا "أتمنى لكم عامًا رائعًا 2024 وأن يكون أفضل مما تتوقعون".