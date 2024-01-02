حياة كريمة بالشرقية.. 3 محطات معالجة صرف صحى و20 محطة رفع بأبو كبير.. صور

الشرقية – إيمان مهنى

نجحت محافظة الشرقية، فى تنفيذ مشروعات صرف صحى ضخمة بالقرى المحرومة مركز ابوكبير بتكلفة حوالى مليار جنيه، وشملت 3 محطات معالجة مربوط عليها 20 رافع وشبكات وخطوط طرد، ذلك للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين، ولتوفير حياة كريمة للمواطنين.

من أبرز تلك القرى منشأة رضوان، التى كانت من القرى المحرومة من الخدمات، من بينها الصرف الصحى، لينفذ فيها مشروع الصرف الصحى المتكامل للقرى المحيطة بها يشمل إنشاء محطة معالجة و6 محطات وهى محطة معالجة منشأة رضوان "بالإضافة إلى 6 محطات رفع مربوطة على المعالجة وهي" منشأة رضوان، منشأة صدقى، الحمادین، نزلة خیال، المشاعلة، العزايزة" والمقام بتكلفة 610 ملايين جنيه.

يأتى ذلك بالإضافة إلى تنفيذ 4 محطات رفع لربطها على محطة معالجة هربيط وهى "كفر النصيرى، الإحراز، ابوياسين، كفر هربيط" بتكلفة 130 مليون جنيه، ومشروع الصرف المتكامل بقرى القراموص والمانسترلى وشملت محطتى رفع ومشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد قرية القراموص والمناسترلى بتكلفة 129 مليون جنيه، وكذلك تنفيذ محطة معالجة أبو كبير لخدمة قرى" المناسترلى، القراموص، كفر السواقى، الدهتمون، طوخ القراموص، كفر الأعصر، كفر الشوبكى، التل والمسلمية ".

يذكر أن محافظة الشرقية، نفذت 93 مشروعا بقطاع الصرف الصحى بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليارا و407 ملايين جنيه، تشمل إقامة 32 محطة معالجة و209 محطات رفع بالإضافة إلى خطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية ومهمة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.



احواض-المحطة



محطة-رفع-الرحمانية



محطة-صرف



محطة-صرف2



محطة-معالجة-الصرف



محطة-معالجة-راغب