اليوم السابع
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حركة فتح تعلن إضرابا شاملا وعاما فى رام الله والبيرة ردا على اغتيال العارورى

الثلاثاء، 02 يناير 2024 07:28 م
حركة فتح تعلن إضرابا شاملا وعاما فى رام الله والبيرة ردا على اغتيال العارورى تجمعات أمام منزل صالح العاروري
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، في إقليم رام الله، أن يوم غد الأربعاء، إضراب عام وشامل في محافظة رام الله والبيرة رداً على اغتيال  القيادى الفلسطينى صالح العاروري في بيروت.

 

واستهدفت مسيرة إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، مكتبا تابعا لحركة حماس، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، أسفرت الهجمة عن استشهاد صالح العاروري وآخرين.

 

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدنى أن "عناصرها، معززة بالآليات من مراكز متعددة، تعمل على نقل عدد من الإصابات وإخماد الحرائق التي اندلعت من جراء الانفجار الذى وقع فى المشرفية - الضاحية  الجنوبية".

 

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 6 أشخاص وإصابة آخرين.

واستشهد القيادي في حركة حماس صالح العاروري في عملية اغتيال إسرائيلية في الضاحية الجنوبية فى بيروت.

ونعت حركة حماس صالح العاروري وقالت الحركة في بيان: "قائد أركان المقاومة فى الضفة الغربية وغزة ومهندس طوفان الأقصى بالسابع من أُكتوبر - القائد الوطني الكبير الشيخ القسامى صالح العاروري شهيداً".







منزل صالح العاروري

صالح العاروري

اغتيال صالح العاروري

استشهاد صالح العاروري

تصفية صالح العاروري

صالح العروري

تفجير لبنان

الحرب في غزة

العدوان علي غزة

قيادي حماس صالح العاروري

استشهاد قيادي حماس صالح العاروري




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