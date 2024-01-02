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جماعة الحوثيين: اغتيال العاروري فى بيروت يكشف عجز الاحتلال فى غزة

الثلاثاء، 02 يناير 2024 07:35 م
جماعة الحوثيين: اغتيال العاروري فى بيروت يكشف عجز الاحتلال فى غزة صالح العاروري
كتب محمد شرقاوى

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قالت جماعة الحوثيين إن اغتيال صالح العارورى في بيروت يكشف عجز الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

 

وكانت حركة حماس الفلسطينية، أكدت اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، كما استشهد قياديين اثنين من كتائب القسام "الجناح العسكرى لحركة حماس.

 

فيما أكدت وكالة "الرأي" الفلسطينية في غزة، الثلاثاء، استشهاد نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري بقصف مكتبه في الضاحية الجنوبية لبيروت.

 

وأكد مراسل القناة أن هناك مخاوف من أن يكون الانفجار ناجم عن عمل عدائى، لاسيما وأن طائرات استطلاع إسرائيلية كانت تحوم مؤخرا في أجواء العاصمة بيروت.

 







جماعة الحوثيين

اغتيال صالح العاروري

بيروت

الاحتلال الإسرائيلي

قطاع غزة




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