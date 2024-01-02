تعليم الجيزة: تسليم 65779 تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام

كتبت - مرام محمد

شهد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة ، مساء اليوم، تسليم 65779 تابلت للصف الأول الثانوي العام من مخازن المديرية للإدارات التعليمية بالجيزة، تمهيدًا لتسليمها على الطلاب خلال أيام بمدارس التعليم الثانوي العام.

جاء ذلك تنفيذاً لخطة وزارة التربية والتعليم بتطوير العملية التعليمية، وفي إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد وكيل الوزارة تنشيط وتفعيل أجهزة التابلت بمعرفة قسم التطوير التكنولوجى بالإدارات ومسئولي وحدة I T بالمدارس استعدادا لتسليم الأجهزة للطلاب.

حضر تسليم الأجهزة للإدارات التعليمية محمد شعبان مدير إدارة الأمن، ومحمد أبو زيد مدير إدارة المخازن، ومحمد زغلول أمين المخازن، ومحمود رضا محاسب.

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